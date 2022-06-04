ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الرئيس زيلينسكي قوله - خلال خطاب بالفيديو أمام المشاركين في الاجتماع السنوي الـ90 لمؤتمر رؤساء البلديات بالولايات المتحدة - "إن عشرات المدن الأمريكية تحافظ على ما يسمى بـ"الأخوة" مع مدن الاتحاد الروسي، وهي شيكاغو وموسكو وجاكسونفيل ومورمانسك وسان دييجو وفلاديفوستوك وألباني وتولا".

وأطلع زيلينسكي، المشاركين بما يفعله الجيش الروسي بالمدن السلمية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه من أجل استعادة الحياة الطبيعية في بوتشا يجب إعادة بناء ما يقرب من 2000 مبنى (منازل، مدارس، مرافق رياضية، مؤسسات طبية)، داعيا إلى مزيد من الضغط على روسيا، كما دعا رؤساء البلديات الأمريكيين للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وميدانيا، أوضح زيلينسكي أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير الماضي، فإن موسكو استخدمت 2500 صاروخا باختلاف أنواعها ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن العديد منها استهدفت المدن والبنية التحتية في البلاد، كما احتلت حتى الآن 3620 مستوطنة سكنية.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل 31 ألفا و50 جنديا روسيا منذ 24 فبراير وحتى الآن، فيما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1376 دبابة و3379 مركبة قتالية مصفحة و680 نظاما مدفعيا و95 نظام دفاع جوي و210 طائرات حربية و175 مروحية و540 طائرة بدون طيار و122 صاروخ كروز.

وأشارت إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 207 من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق، و2337 مركبة وخزانات وقود، و13 سفينة حربية، إلى جانب 52 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت خلال اليوم الماضي أكبر الخسائر في اتجاه مدينة "زابوريزهيا".

ومن جهتها، أعلنت وزارة خدمات الطوارئ أنه على مدى 100 يوم منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تم إجلاء مليونا و881 ألف مدني من البلاد، لافتة إلى أن فرق خدمات الطوارئ استجابت لـ32 ألفا و468 نداء استغاثة، وأطفأت 9300 حريقا، وأنقذت 1397 شخصا، وقدمت الدعم النفسي لـ132 ألفا و690 شخصا، كما استرجعت 1168 جثة من تحت ركام المباني.