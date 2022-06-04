كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها قصفت مركزا أوكرانيا للتدريب في سومى الاوكرانية، يعمل به مستشارون عسكريون أجانب، متابعة: "إسقاط طائرة حربية أوكرانية تنقل أسلحة قرب أوديسا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت إبطال قواتها الهندسية 319 قذيفة ولغما في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين خلال يوم واحد.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في الروسي ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "تواصل القوات الهندسية الروسية تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين من الذخائر التى خلفتها قوات كييف، حيث تم العثور على 13491 قذيفة ولغما وتم إبطالها، فيما اكتشفت 319 منها خلال الساعات الـ24 الأخيرة". وأوضح أنه تم تمشيط 2696.51 هكتار، منها 35 هكتارا و35 مبنى ذات أهمية اجتماعية وجسر واحد و9.64 كم من الطرق خلال اليوم الماضي.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن قرار الولايات المتحدة بطبع الأوراق المالية أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".