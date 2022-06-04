الداخلية تضبط 52 ديلر مخدرات بمحيط الأندية

كتب ــ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (45) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (52) متهما.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,910 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (4,105 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (1,120 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (940 جراما)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (75 جراما)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (70 جراما)، و كمية من مخدر (أم دى إم إيه) وزنت (30 جراما)، و (170) قرصا مخدرا لعقار الترامادول ، و(20) قرصا مؤثرا، وتنفيذ (17) حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط (مبلغ مالى – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– 52 هاتف محمول – 3 سيارات – 12 دراجة نارية – 10 قطع سلاح أبيض– 4ميزان).

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.