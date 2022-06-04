الداخلية تضبط مخدرات بمليون جنيه بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية – مطروح) نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان الرمل– مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض)، وضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (مليون جنيه).