الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 10 مليارات جنيه خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استمرت على مدار شهر، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (36838 قضية تموينية متنوعة)، أبرزها ضبط (491) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت 12243 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (1652805جنيه، وضبط (77) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (361233 لتر – 263054متر / متر مكعب)، وضبط (171) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (15,279 طن – 1651عبوة – 107 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (37) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (40٫544 طن– 2226 عبوة – 17299 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة، وضبط (101) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء .. بمضبوطات بلغت (908٫748 طن سلع إستراتيجية – 15810 لتر – 26350 عبوة – 18000 قطعة - 162 طن مواد بناء)، وضبط (7339) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (892٫462 طن – 1088 لتر – 189684 عبوة – 158819 قطعة)، وضبط (13) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء ..بمضبوطات بلغت (227 طن)، وضبط (1482) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (24673 عبوة، وضبط (11576) مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (283,976 طن – 16898 قطعة، و ضبط (228) قضية فى مجالات:- "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" .. ضُبط خلالها (201 متهم) ، (84 سيارة) .. بمضبوطات بلغت (13863 طن ، و551 كيلو جرام أقماح).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (344243) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (281,212,014 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (6249) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (10,742,826,780 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (16٫989٫173 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (550,383,387 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (259) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (234,859,396 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 175,121,991 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (409,981,387 مليون جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (242 متهم) ، وبحوزتهم (132 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 194 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (138) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (17512) حكم قضائى متنوع، و ضبط (1241) قضية متنوعة، وضبط عدد (8) تشكيلات عصابية، ضمت عدد (27) متهم ، إرتكبوا عدد (30) حادث، وفحص (8178) عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (2) عنصر إجرامى شديد الخطورة ، وضبط (1610) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الفيوم – الغربية – أسيوط – قنا – كفر الشيخ – البحر الأحمر – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الإسماعيلية – البحيرة – أسوان) بإجمالى مضبوطات (963) قطعة سلاح نارى أبرزها (4 رشاش – 157 بندقية آلية – 3 بندقية رصاص – 40 مسدس- 104بندقية خرطوش - 655 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح - قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط عدد (3805) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3241) متهم .. أبرزهم (2 جرينوف – 2 رشاش- 367 بندقية آلية – 514 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 167 مسدس– 2753 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 485 خزينة) ، وكذا ضبط (5207 قطعة سلاح أبيض)، وضبط عدد (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم ( 3 مسدس – 2 فرد محلى – 30 خزينة - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (47) تشكيل عصابى ، ضموا (180) متهم ، إرتكبوا (319) حادث، وضبط (471) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم ( 6بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"– 10 مسدس – 168 فرد محلى – 279 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2152936) حكم قضائى متنوع بينها (8315) حكم جناية ، و(654624) حكم حبس جزئى، و

(113388) حكم مستأنف، و(1071309) حكم غرامة، و(305300) حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (5151) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1720,204 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (556,700 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (155,504 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات وزنت (40,440 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (40,893 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (24,475 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (4,674 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (2,250 كيلو جرام)، و (109,263 ألف قرص لعقار الترامادول)، و(87,857 ألف قرص مؤثر)، و(12,557 ألف قرص كبتاجون)، و(140 قرص سابكسون)، و(1228طابع مخدر)، وكمية (120 سم3 ) ماكستون فورت، و(74) شجيرة من نبات القنب المخدر ، و(35) شجيرة من نبات الخشخاش المخدر ، و (5 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (1,273,000,000) مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (9) مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (90 مليون جنيه).

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (57) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (384) قضية أحداث، وضبط (13979) قضية مرافق عامة، و كشف غموض (353) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (514) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات

 ضبط (1157) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (697) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (244) أبرزها (هارد ديسك – كاميرا ديجتال – مايكات صوت - كروت صوت) ، وكذا (436) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (6094) تمثلت فى (نسخ من كتب روائية وأغلفة وملازم دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (753569) مخالفة مرورية متنوعة، والمرور على عدد (1029) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1744) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (10) حالات ، فحص (1536) مركبة تبين مخالفة (47) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (14038) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (641) سائق منهم، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:تم رفع (1761 سيارة – 239 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (56734) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط ضبط عدد (4626) مخالفة أجهزة صوتية ، (5707) مخالفة أجهزة ضوئية ، (11423) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (12166) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (568) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" .. بمضبوطات بلغت (2853 أجهزة صوتية – 3478 أجهزة ضوئية - 3619ملصقات مخالفة).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (46) قضية بإجمالى (60) متهم .. بمضبوطات وزنت (2 طن و994 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.