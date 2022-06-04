الخزعة السائلة مقابل خزعة الورم.. أيهما أكثر موثوقية لتشخيص سرطان الرئة

كتبت إيناس البنا

أثبت باحثو جامعة Mount Sinai الأمريكية أن اختبار دم بسيط يسمى الخزعة السائلة يمكن أن يكون مؤشرًا أقوى على تشخيص سرطان الرئة وما إذا كان العلاج المناعي سيعمل مع المريض، مقارنة بتقنية خزعة الورم الغازية.

نُشرت الدراسة في مجلة "Experimental & Clinical Cancer Research".

اختبارات الخزعة السائلة للعلامة الحيوية لـ PD-L1 ، وهو بروتين ويستهدف نوعًا من العلاج المناعي يسمى مثبطات نقطة التفتيش ، والذي يساعد جهاز المناعة لدى المريض على مهاجمة وقتل الخلايا السرطانية.

أظهرت هذه الدراسة أن اختبار دم مرضى سرطان الرئة للعلامة الحيوية PD-L1 أعطى تنبؤات أكثر دقة للاستجابة والبقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الرئة من اختبار PD-L1 في الأنسجة المأخوذة من خزعات سرطان الرئة ، وهو المعيار الحالي للرعاية.

قال كبير المؤلفين كريستيان رولفو ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، ماجستير في إدارة الأعمال ، أستاذ الطب (أمراض الدم و طب الأورام) في كلية إيكان للطب في جبل سيناء الأمريكية، والمدير المساعد للبحوث السريرية في مركز أورام الصدر في معهد تيش للسرطان ، ورئيس الجمعية الدولية للخزعة السائلة. "إذا تم التحقق من صحته في مجموعات أكبر من المرضى ، كما نعمل الآن ، يمكن لهذا البروتين أن يكمل أو يحل محل أنسجة PD-L1 كمعيار للرعاية في هؤلاء وأنواع أخرى من مرضى الأورام الذين يتلقون العلاج المناعي ، خاصةً لأنه أقل ما يمكن. ويمكن أن تتكرر أثناء العلاج.

جمع الباحثون عينات دم من مجموعتين من 33 و 24 مريضًا مصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة الذين يتلقون مثبطات نقطة التفتيش المناعية قبل وفي الأسبوع التاسع من العلاج، كما شملوا مجموعة من 15 مريضًا يتلقون العلاج الكيميائي كعناصر تحكم.

قام الباحثون أيضًا بقياس فحوصات التصوير بالأشعة لأورام المرضى قبل العلاج وتقييمها باستخدام تقنية تصوير مبتكرة تسمى Radiomics لإنشاء نموذج كامل للتنبؤ باستجابة العلاج المناعي.

تضمنت هذه الدراسة ، التي قادها الدكتور رولفو ، تعاونًا بين خبراء في علم الأشعة وعلم الأورام الطبي من الولايات المتحدة والمكسيك وإيطاليا.