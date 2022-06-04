الحماية المدنية تسيطر على حريق مقهى داخل عقار سكنى بـ 6 أكتوبر.. فيديو

كتب عبد الرحمن سيد _ أحمد الجعفرى

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل داخل مقهى مقامة داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بمدينة 6 أكتوبر، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

ويعمل رجال الحماية فى الوقت الحالى على عملية تبريد وتعقيم للمكان الذى شهد الحريق، للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وكان رجال الحماية المدنية تلقوا بلاغا بنشوب حريق في عقار سكنى في مدينة السادس من أكتوبر من السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة وسط المدينة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة فيما انتقلت الإسعاف إلى المكان تحسبا لوقوع أى مصابين.