اليوم السابع
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الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقارى 6 أغسطس

السبت، 04 يونيو 2022 07:30 م
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقارى 6 أغسطس المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

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حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى، لجلسة 6 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.
وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان توفى.
 
 

المحكمة الدستورية العليا

المادة 57 من الشهر العقارى

القانون رقم 114 لسنة 1946

الشهر العقارى


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