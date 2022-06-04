اليوم السابع
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الجامعة الأمريكية تطلق ملتقى الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بعد غد

السبت، 04 يونيو 2022 01:30 م
الجامعة الأمريكية تطلق ملتقى الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بعد غد الجامعة الأمريكية
كتب ـ محمد صبحى

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تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "ملتقى الهجرة في مصر" الذى ينظمه مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك يوم الإثنين، 6 يونيو، 2022؛ بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير. 
 
وقال بيان صادر عن الجمعة الأمريكية، إن الملتقى يهدف إلى جمع كل أطراف المصلحة المعنيين عن الهجرة في مصر بما في ذلك الأكاديميين والممارسين والمسؤولين الحكوميين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والباحثين وواضعي السياسات لتبادل الخبرات وبناء الثقة والاتفاق على مرجعية لفهم الإطار العام وخيارات السياسات المتاحة المتعلقة بالهجرة، وتتنوع أنشطة الملتقى لتشمل عقد الاجتماعات وورش العمل عبر الإنترنت والتدريب الشخصي والتدريب الإعلامي وإصدار محتوى صوتي وملخصات سياسات. 
 
يحضر حفل الإطلاق ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، ووحدة الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة القوى العاملة، ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدنى وسفراء.
 
يتحدث في الاحتفالية السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية والسفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية، ولوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وإيريك أوشسلن، مدير القطر لمنظمة العمل الدولية، وأيمن زهري، رئيس جمعية الهجرة المصرية، والسفير كريستيان بيرجر، نائب المدير العام للهجرة والشؤون الداخلية، والدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

التعليم العالى

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