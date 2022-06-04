التموين تشدد على تيسير إجراءات توريد القمح المحلى وصرف مستحقات المزارعين

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لتوريد الأقماح من المزارعين مع صرف المستحقات المالية أول بأول للموردين وفى موعد أقصاه 48 ساعة من وقت التوريد، مع استمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للاقماح ‏المحلية موسم 2022، المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ‏في استلام الأقماح المحلية موسم 2022 لحين الانتهاء من استلام الأقماح ‏من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزينية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا في هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.