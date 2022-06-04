التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بحوض مياه للرى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لقيت مصرعها غرقا بحوض مياه خاص برى الأراضى الزراعية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج يفيد بوفاة طفلة سقطت بحوض رى الأراضي الزراعية بدائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المركزي بوصول الطفلة فرحة ع ش ا 3 سنوات وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال عمها المدعو هيثم ش ا أ 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة أمام المنزل اختل توازنها وسقطت بحوض مياه خاص بري أرضهم الزراعية مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.