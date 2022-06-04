التحريات: العاطلان المتهمان باستغلال الأطفال أجبرا الصغار على التسول بقصر النيل

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات، فى واقعة ضبط عاطلين بتهمة استغلالهما الأطفال في التسول، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لإجبار الأطفال على التسول تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهم والاستيلاء من الأطفال المجنى عليهم على حصيلة التسول من المارة باستعطافهم.

وأمرت نيابة قصر النيل، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة استغلال الأطفال وإجبارهم على التسول.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم استغلال الأحداث فى أعمال التسول، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول واستجداء المارة، وكذا التعدى عليهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبرفقتهما (3 أطفال)، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهمين المذكورين باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم وحبس المتهمين.