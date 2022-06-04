الإسكان تعلن تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضى بمشروع بيت الوطن

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي بالطرح الثامن بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحاً أن الطرح يشتمل على 57 فيلا و 2049 وحدة سكنية فاخرة، و460 وحدة سكنية " إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و3102 قطعة أرض سكنية، و143 قطعة أرض بنشاط مختلط، و10014 قطعة أرض مقابر.

وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة من الطرح هو تلبية مطالب المصريين المقيمين فى الخارج فى تملك الوحدات السكنية والأراضى بمختلف أنواعها.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطع ألاراضي السكنية للأفراد بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع الاراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وأراضي المقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، والفيلات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة " المقصد "، ومدينة المنصورة الجديدة.

وقال: الوحدات السكنية الفاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري بالإسكندرية - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" - المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة)، ووحدات الإسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، والوحدات التجارية والإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

وأكد عباس أنه على راغبى الحجز، اتباع التعليمات التالية والموضحة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، فأثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات فسوف يقوم الموقع بغلق الحساب، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكترونى أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة "اتصل بنا" ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى، ولتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع، مع العلم بأن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.



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