الأوقاف تفتح الباب لأعضاء نقابة القراء للمشاركة فى المقارئ القرآنية بالمساجد

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح الباب أمام أعضاء نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم الراغبين في المشاركة في مكاتب التحفيظ أو إقامة مقارئ الجمهور بالمساجد أو المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النقابة والقراء المعتمدون باتحاد الإذاعة والتليفزيون يعفون من أي اختبارات أو مقابلات ، ويتم توزيعهم على أقرب المساجد إليهم بمعرفة رئيس القطاع الديني.

وأوضحت الوزارة، أن أعضاء النقابة من غير أعضاء المجلس و الأعضاء غير المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليهم اجتياز الاختبار أو المقابلة التي يجريها القطاع الديني بالأوقاف، فعلى الراغبين منهم ملء النموذج المرفق على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.

وعممت وزارة الأوقاف، في وقت سابق قرارا بتكليف جميع الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر 5 سنوات وجميع الأئمة القائمين بعمل شيخ مقرأة وكل إمام من الأئمة أعضاء المقارئ الذين اجتازوا بنجاح اختبار صلاة التراويح وتم اعتمادهم، بعقد كل منهم مقرأة عامة للجمهور بمسجده عصر الجمعة من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة المقبل، وشددت الوزارة على ضرورة إفادة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ببيان موضحًا به اسم الإمام واسم المسجد وعنوانه، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافأة لكل منهم حسب تقرير الأداء الفعلي، وسيطبق ذلك على جميع الأئمة والواعظات القائمين على مقارئ الجمهور وفق تقارير الأداء الفعلية التي يعتمدها رئيس القطاع الديني.

كما تم تكليف جميع الأئمة الحاصلين على دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكل من مثل الوزارة فى إيفاد رمضان أو مرافقة بعثة الحج آخر خمس سنوات بتنفيذ البرنامج الصيفى للأطفال كل بمسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر بدءًا من الأحد المقبل.