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الأوقاف: انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل وظائف الأئمة غدا

السبت، 04 يونيو 2022 01:03 ص
الأوقاف: انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل وظائف الأئمة غدا وزارة الأوقاف
كتب: على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، انطلاق اختبارات المتقدمين للتعاقد على 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا و96 متقدمًا، غدا الأحد، وذلك فى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وليس بالوزارة أو أى جهة تابعة لها، وقالت الوزارة إنه لا مجال لغير الكفاءة حيث تم وضع الامتحانات بمعاير وضوابط دقيقة.
  
وأعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء اختبارات المتقدمين للتعاقد على 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا و96 متقدمًا، خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو المقبل، ويستطيع المتقدمون المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التى تقدموا عليها، عبر الرابط التالى: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx.
 
وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.. مشددا على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث إن المنظومة توفر كل متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين، لافتا إلى أن الجهاز أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.
 
 

وظائف الاوقاف

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