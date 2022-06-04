وقال جهاز الأمن - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها جهاز الأمن الوطني العراقي، وفي إطار الجهود الرامية للقضاء على ما تبقى من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي، تمكنت قواتنا من إحباط أكبر المخططات الإرهابية التي أرادت استهداف العاصمة بغداد خلال شهر رمضان المبارك، والتي يطلق عليها "غزوة رمضان"، وذلك عبر القيام بسلسلة تفجيرات انتحارية تستهدف الأسواق والتجمعات العامة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر".



وأضاف أن "ساعة الصفر لتنفيذ تلك الهجمات كانت ليلة الـ27 من شهر رمضان، ولكن بفضل يقظة الجهاز والتنسيق الاستخباري مع القوات الأمنية في السليمانية وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والوصول إلى جميع أفراد الشبكة الانتحارية، تم إحباط هذا المخطط الإجرامي والإيقاع بجميع عناصره، والبالغ عددهم 6 إرهابيين".