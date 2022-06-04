استعدادات مكثفة لتأمين مباراة مصر وغينيا غدًا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر وغينيا غدًا الأحد التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، فى افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير قبل انطلاق المباراة بساعات، فضلًا عن تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم، وتأمين حافلات اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ودياً في مدينة سول.

وحدد إيهاب جلال السابعة مساء اليوم، السبت، موعداً لمران منتخب مصر الأخير باستاد القاهرة قبل مواجهة الغد، بينما يتدرب منتخب غينيا فى التاسعة مساءً على نفس الملعب، ويسبق المران الأخير لكل فريق مؤتمر صحفى للمديرين الفنيين.

فيما حرص عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر على تجهيز الحارس محمد أبو جبل للتواجد في التشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا عقب تعرض محمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا.