استعدادات مكثفة بالبحيرة لتنفيذ مشروع مجابهة الأزمات والكوارث

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والأجهزة التنفيذية، بهدف مجابهة الكوارث والتحديات والأزمات الطارئة.

وشدد على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتدخل السريع، وتوحيد المفاهيم بين أجهزة الدولة المختلفة لحماية مقدرات المواطنين وتوفير الأمن والسكينة والحفاظ على النظام العام.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ البحيرة اليوم بمجمع دمنهور الثقافى بحضور حازم الأشمونى السكرتير العام، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات ورؤساء شركات المرافق ومديرى الأزمات والكوارث والجهات الشريكة للإعداد والتجهيز لمشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة .

وخلال الإجتماع أكد محافظ البحيرة أن الهدف من المشروع هو الوقوف على مدى إستعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بعناصرها البشرية والمادية ورفع مستوى العاملين في مختلف الأجهزة المختصة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث.

موجها القيادات التنفيذية بالمتابعة المستمرة ومراجعة جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة ومدى كفاءتها لمواجهة أي طوارئ بالتنسيق بين كافة الجهات مع وضع مخطط للتعامل مع الأزمات والكوارث.