إيقاف 3 قرارات بناء مخالف بالبحيرة ورفع 100 طن تراكمات بإدفو أسوان

البحيرة - ناصر جودة أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددا على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة والأبنية المخالفة للقانون واللوائح المنظمة للبناء.

وأسفرت الحملات عن إيقاف 3حالات بناء مخالف في المهد على مساحة 1100 متر. وتضمنت الحملات إيقاف أعمال حالة بناء مخالف لدور رابع علوي على مساحة 450 مترا خلف مستشفى المهندسين بالشارع الجديد بمنطقة شبرا.

وكذلك إيقاف أعمال حالة بناء في المهد بشارع الخدمات بشبرا دور رابع علوي مساحة 300متر.كما تم تنفيذ قرار إيقاف أعمال لبناء خلف منطقة المعهد الدينى بدور خامس علوي مساحة 350 مترا.

وتم تحرير المحاضر الأبنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ومن ناحية أخري كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات والتراكمات بالطرق السريعة والفرعية بمختلف المراكز والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، فضلاً عن خلق متنفس حيوى للمواطنين وسط بيئة نظيفة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان برفع أكثر من 60 طن من التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة والناتجة من أعمال تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى ، وكذا أعمال تغيير خطوط المياه حيث تم تسوية الشوارع ، لحين الإنتهاء من أعمال الرصف بنطاق حى جنوب ، وهو الذى توازى مع رفع أكثر من 40 طن من التراكمات أيضاً ضمن أعمال التطوير الجارية بالمدينة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ورش المياه ، بجانب تنفيذ أعمال التشجير والتطوير والتجميل ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والأسواق.



جانب من اعمال رفع القمامة والتراكمات من الشوارع (2)



جانب من اعمال رفع القمامة والتراكمات من الشوارع (3)