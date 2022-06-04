اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إنقاذ 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 08:02 م
إنقاذ 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية.. صور السيارة بعد استخراجها من المياه
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقطت سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية بمنطقة شبرامنت نطاق قسم شرطة أبو النمرس، ما أدى إلى إصابة السائق ومرافق و2 آخرين وتم إنقاذهم واستخراجهم من داخل السيارة. 
 
 
وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن السبب الرئيسي اختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال الإنقاذ إلى المكان، وتم انتشال السيارة من المياه، ونقل المصابين إلى المسشفى. 
 
 
 
 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابها داخل ترعة المريوطية. 
 
 
 
وتم انتشال السيارة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
السيارة المنكوبة
السيارة المنكوبة

إنقاذ 4 مواطنين
إنقاذ 4 مواطنين
 
 
 

امن الجيزة

اخبار الحوادث

سقوط ملاكي

ابو النمرس

اخبار عاجلة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة