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إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما لإنشاء المونوريل

السبت، 04 يونيو 2022 12:00 ص
إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما لإنشاء المونوريل أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، شارع على أمين بمدينة نصر لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات:
 
ونلخص عملية الإغلاق فى النقاط التالية : 
 
- غلق كلى لشارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما 
 
- الغلق بسبب استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"
 
- تشمل عملية الغلق الكلى للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى بالإتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس 
 
- إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات إتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال). 
 
- الأعمال تجرى ليلا و نهارا لمدة شهر بالكامل
 
- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة
 
- إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
- مراقبة غرف العمليات لحركة المركبات منعا لظهور كثافات مرورية
 
 
 

ادارة المرور

مدينة نصر

انشاء المونوريل

اخبار الحوادث


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