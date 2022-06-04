إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما لإنشاء المونوريل

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، شارع على أمين بمدينة نصر لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات:

ونلخص عملية الإغلاق فى النقاط التالية :

- غلق كلى لشارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما

- الغلق بسبب استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"

- تشمل عملية الغلق الكلى للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى بالإتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس

- إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات إتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال).

- الأعمال تجرى ليلا و نهارا لمدة شهر بالكامل

- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة

- إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

- مراقبة غرف العمليات لحركة المركبات منعا لظهور كثافات مرورية