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أعلن مصدر أمنى عراقى انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى، أسفر عن إصابة 7 مدنيين، وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم /السبت/، إن: "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة فى ديالى؛ الأمر الذى أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح مختلفة، فيما تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص أثناء إخلاء الجرحى".

ولم يشر المصدر إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

يذكرأن، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مقتل 13 إرهابيا بعملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات.

وقال اللواء رسول في بيان إنه وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرع جهاز مكافحة الإرهاب منذ يوم 28 مايو ولغاية الثالث من شهر يونيو الجاري بسلسلة واجبات نوعية حساسة شملت محافظات كركوك، نينوى، وديالى، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا من عصابات "داعش" داخل وكر.

وأضاف أن جثثهم طمرت تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها الجهاز بإسناد من القوة الجوية العراقية في سلسلة جبال قرة جوغ بقضاء مخمور بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاستخبارات.

وصرح بأن "القوات الأمنية عثرت على عدد من المخابئ والجحور تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابية في كل من جبال حمرين بمُحافظة ديالى وفي قرية العواشرة بوادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وأشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملياته بكل احترافية وتأن مصحوبة بتوثيق معتمد.