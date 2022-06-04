إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباص - توك توك" بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق قرية دفرة، التابعة لدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية، صباح اليوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك إمام مدخل القرية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات، وتم نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز طنطا، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة 5 أشخاص من بينهم سائق توكتوك إثر اصطدامه بسيارة ميكروباص وعمود إنارة أمام مدخل قرية دفرة، ما أدى الى توقف الحركة المرورية، علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى محل البلاغ وتبين ان سبب الحادث السرعة الزائدة أدت لاختلال عجلة القيادة وأصطدم الميكروباص بالتوكتوك وعمود الإنارة.

تم رفع أثار الحادث بعد أخذ أقوال سائق الميكروباص وسحب رخصة القيادة وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما جرى نقل المصابين الى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .