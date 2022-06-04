اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص بالإسماعيلية.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 02:03 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص بالإسماعيلية.. صور حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم، سيارة ربع نقل رقم "ف س 4126"، مع ميكروباص رقم "ط ص ل 3564"، بطريق "الإسماعيلية السويس"، أمام قرية نفيشة، على بعد 15 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربعة سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل رقم "ف س 4126"، مع ميكروباص رقم رقم "ط ص ل 3564"، بطريق "الإسماعيلية السويس"، أمام قرية نفيشة، على بعد 15 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (1)
حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (1)

 

حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (2)
حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (2)

 

حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (3)
حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (3)

 

حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (4)
حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (4)

 

حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (5)
حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص (5)

 

 

 


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