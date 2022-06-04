اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف

السبت، 04 يونيو 2022 02:37 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف صورة ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب اربعة من أسرة واحدة بتسمم نتيجة تناولهم "وجبة غذائية "، بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة وحجزهم تحت الملاحظة فى المستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف تلقى ، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بإصابة أب وأبنائه الثلاثة باشتباه تسمم غذائي بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين وهم " خالد.ع"، 40 عامًا، وأبنائه " إسلام"، 16 عامًا، و "دعاء"، 15 عامًا، و "محمود"، 5 أعوام، إلى المستشفى التخصصي.

 

 

 

 

 


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