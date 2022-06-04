اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 11:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم دراجتين بكفر الشيخ

السبت، 04 يونيو 2022 10:13 م
إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم دراجتين بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم دراجتين ناريتين بكفرالشيخ، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى الإسعافات اللازمة.
 
تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 
وتبين إصابة كل من حسن السيد مصطفى، 16 سنة، من حي سخا بكفرالشيخ بكدمات وسحجات، ومصطفى القاضى شعبان 25 سنة من قطور غربية بكدمات متفرقة، وفريد العسال مصطفى، 37 سنة، من قطور غربية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

مديرية الامن

نيابة عامة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة