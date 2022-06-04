إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم دراجتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم دراجتين ناريتين بكفرالشيخ، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة كل من حسن السيد مصطفى، 16 سنة، من حي سخا بكفرالشيخ بكدمات وسحجات، ومصطفى القاضى شعبان 25 سنة من قطور غربية بكدمات متفرقة، وفريد العسال مصطفى، 37 سنة، من قطور غربية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.