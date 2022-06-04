إصابة عامل وسائق فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المراغة المركزى شمال محافظة سوهاج عاملين مصابين الأول جرح بالصدر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى والثانى بكسر بالفك والأنف والقدم " وتم نقله لمستشفي سوهاج العام على إثر وقوع مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة المراغة بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين عامل وسائق بدائرة مركز شرطة المراغة بسبب خلافات بينهما مما نتج عنه إصابتهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز تبين أنها بين كل من " طرف أول " السيد م أ 27 سنة عامل مصاباً " جرح بالصدر من الناحية اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبين " طرف ثان " أحمد ا أ ح 28 سنة سائق مصاباً " بكسر بالفك والأنف والقدم " وتم نقله لمستشفي سوهاج العام الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وأتهم الطرف الطرف الثاني بالتعدي عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته وأفاد الطرف الثاني بمضمون ما تقدم وأضاف بحدوث إصابته لسقوطه أرضاً لقيامه بالركض خوفاً من الأهالي وضبط بحوزته سلاح أبيض " سكين " بسبب خلافات بينهما تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.