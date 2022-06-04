وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه "من خلال المسح الميدانى لقوة حماية حقول القيارة عثر على 6 صواريخ عن طريق جهاز كشف المعادن"، وأضاف أن القوات الأمنية قامت بتطويق المكان والتنسيق مع فرق الدفاع المدني في نينوى لرفعها.