وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت - "أنه بحلول صباح اليوم 4 يونيو، تضرر 726 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية وعلى وجه الخصوص، قتل 261 طفلا وأصيب 465 آخرون".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (187 طفلا) .. موضحا أنه نتيجة للقصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1938 مؤسسة تعليمية، 182 منها دمرت بالكامل.