"أوقاف القليوبية" تنفى التعرض لضريح مسجد الأربعين الشرقى بشبين القناطر.. التفاصيل

وجاء ذلك، في بيان نشرته مديرية الأوقاف بالقليوبية، والذى تضمن "لا صحة لما يتم تداوله بشأن التعرض لضريح مسجد الأربعين الشرقي بقرية طحانوب بشبين القناطر، وتنفي مديرية أوقاف القليوبية ما يتم تداوله بشأن التعرض لضريح مسجد الأربعين الشرقي بقرية طحانوب بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وأن المسجد مغلق هندسيًّا، ومقيد في خطة الإحلال والتجديد ".

وتابع بيان مديرية أوقاف القليوبية، وأن كل ما يتم تداوله من كلام بشأن الضريح لا يتعدى كونه مجرد أقاويل من غير ذي صفة، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، تداولوا منشورات غير صحيحة أثيرت حول هدم أو نقل ضريح العارف بالله سيدي الأربعين بطحانوب، وهو ما نفته مديرية الأوقاف جملة وتفصيلا في بيانها.