وذكرت صحيفة "أفريكان نيوز" أن الرئيس الأنجولى أعلن الموعد المحدد أمام مجلس الجمهورية، وهو هيئة استشارية، اجتمعت أمس للتصويت على اقتراح الرئيس.

وأضافت أنه حتى قبل الكشف عن موعد الاقتراع، كانت الدعاية الانتخابية قد بدأت منذ فترة طويلة لتدفع زعيم حزب يونيتا المعارض، أدالبرتو دا كوستا جونيور ، لشجب ما وصفه بـ "المعاملة غير المتكافئة التي تُمنح للأحزاب السياسية"، وهو الاتهام الذي نفاه عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم والذي قال لـ "أفريكان نيوز" إن "(الحركة الشعبية لتحرير أنجولا) أظهرت قدرة تنظيمية فائقة، لكن ترى المعارضة ظواهر غير موجودة".

وتم انتخاب الرئيس جواو فى 23 أغسطس 2017 ويسعى حاليا لتولي ولاية ثانية فيما ستكون هذه هى المرة الخامسة التي يذهب فيها الأنجوليون إلى صناديق الاقتراع منذ عام 1992.