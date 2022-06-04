اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط منتحل صفة ضابط شرطة وآخرين احتجزوا عمالا وتعدوا عليهم

السبت، 04 يونيو 2022 06:13 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط منتحل صفة ضابط شرطة وآخرين احتجزوا عمالا وتعدوا عليهم حبس - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، جهودها لضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة في دائرة قسم شرطة العبور، حيث قام واثنان آخران باحتجاز 4 أشخاص، وقيدوهم بالسلاسل والحبال وتعدى عليهم بالضرب، بحجة أنهم سرقوا أشياء من الفيلا الخاصة بالمتهم الأول على غير الحقيقة، وعندما أصيب المجني عليهم بالإعياء أطلق المتهمون سراحهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والتحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم ومعاونيه وكشف ملابساتها، وسؤال مقدمي البلاغ.

تلقى مأمور قسم شرطة العبور، بلاغا من "ب م ش"، 25 سنة، عامل، وثلاثة آخرين، يتهمون فيه أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة، ومعه آخران بخطفهم واحتجازهم داخل فيلا بالحي الأول بمدينة العبور، والتعدي عليهم بالضرب.

جرى إخطار مديرية أمن القليوبية بالواقعة، حيث أفاد المبلغون أنهم أثناء عملهم على تروسيكل بالحي الأول حضرت سيارة ملاكي يستقلها شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة، وبصحبته شخصان آخران، وقاموا باستدراجهم إلى إحدى الفلل، وتبين أنها ملك الأول، وعقب دخولهم الفيلا قيدوهم بالسلاسل الحديدية، وانهالوا عليهم ضربا بعد أن اتهموهم بأنهم سرقوا بعض الأشياء من الفيلا.

وكشفت التحريات الأولية أنه عندما أصاب الإعياء المجني عليهم من كثرة الضرب، أطلق المتهمون سراحهم، وعقب ذلك توجهوا الى قسم شرطة العبور لتحرير محضر يتهمونهم بحجزهم والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم، وقررت جهات التحقيق سرعة ضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.


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العبور

احتجاز أشخاص

التعدى بالضرب على اشخاص


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