ألبانيا تنتخب رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش رئيسا جديدا للبلاد

كتب محمد جمال

انتخب البرلمان الألبانى رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الجنرال باجرام بيجاج، رئيسا جديدا للبلاد بعد ثلاث جولات من التصويت، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وفاز الميجور الجنرال باجرام بيجاج بالمنصب بأغلبية 78 عضوا من نواب البرلمان البالغ عددهم 140 عضوا، مقابل معارضة 4 وامتناع نائب عن التصويت.

ورشح الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم بيغاج، 55 عاما، بعد فشله في التوصل إلى تسوية مع المعارضة بشأن مرشح يتولى المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس إلير ميتا.

وصوت معظم نواب المعارضة ضد بيغاج فيما قاطع حزب آخر التصويت، وبيجاج هو ثامن رئيس لألبانيا ما بعد الشيوعية وثالث عسكرى يشغل المنصب.

ويضطلع الرئيس، الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات، بدور شرفي إلى حد كبير ومن المتوقع أن يتجاوز المرشح المختار الانقسامات الحزبية. وهو يتمتع ببعض النفوذ على القضاء والقوات المسلحة وتقتصر ولايته على فترتين.