أكبر وصول.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 32 رحلة دولية ضمن 105 رحلات أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية، ضمن 105 رحلات أسبوعية تصل بداية من اليوم، ويعد وصول اليوم السبت أكبر وصول أسبوعي تصل إليه عدد رحلات دولية.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية، استقبال مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت 105 رحلات طيران دولية أسبوعية، قادمة من 12 دولة اوربية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة.

كما كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة حلال الأسبوع بداية من اليوم زيادة فى معدلات السياحة النمساوية، كذلك السياحة السلوفاكية بعدد 3 رحلات دولية.

كما تبين أن معدلات رحلات الوصول استقبال المطار 98 رحلة دولية، و5 رحلات داخلية، وأوضح جداول الرحلات الدولية من المقرر وصول 3 رحلات من المطارات البلجيكية، و15 رحلة ايطالية، و16 رحلة من ألمانيا و21 رحلة من بولندى، و30 رحلة من التشيك، ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا و3 من سلوفاكيا واخرى من النمسا.