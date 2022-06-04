أسعار الدواجن فى مصر تسجل 33 جنيها تسليم أرض المزرعة

ارتفعت أسعار الدواجن فى المزارع، بشكل محدود وطفيف للغاية بقيمة تتراوح بين جنيه إلى جنيهين، وذلك بعد تراجع للأسبوع الثالث على التوالى، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة ما بين 31 إلى 33 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء.

وبلغ سعر البيع للمستهلك بين 39 جنيها إلى 42 جنيها وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكي.

وفى ذات السياق تشهد أسعار البيض، استقرارًا ملحوظًَا عند 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدى 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها فى شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخرى، وفق تكلفة النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.