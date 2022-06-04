أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 9 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيها.
- فاصوليا 11 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- بسلة 11 جنيها.
- بامية 20 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- ورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.
- عنب أحمر 25 جنيه.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة