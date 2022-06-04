أثناء السباحة هربا من الحر.. مصرع طالبين غرقا فى مياه نهر النيل ببنى سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا بمصرع طالبين غرقا فى مياه نهر النيل أمام قرية الزرابى التابعة لمركز بنى سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف أحمد.ح.ع"، 15 عامًا، و"محمد.أ.ر" 14 عامًا، يقيمان قرية الزرابي التابعة لمركز بني سويف، جثة هامدة، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى.

دلت التحريات الأولية أن الطفلين نزلا مياه نهر النيل هربا من حرارة الجو، إلا أنهما لقيا مصرعهما غرقا.