9 معلومات ببيان النيابة العامة بشأن التحقيقات في جريمة قتل المذيعة شيماء جمال

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأنها يتم تداولة كذبًا حول تفاصيل تحقيقاتها في ملابسات، جريمة قتل المذيعة شيماء جمال والعثور علي جثمانها بمزرعة بالمنصورية.

وتضمن بيان النيابة 9 معلومات هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:

النيابة العامة تنفى ادعاء انتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جريمة قتل المذيعة شيماء جمال بالواقعة

* زوج المجني عليها صرح لسائقه بالتفكير في قتلها ووضعا مخططًا للجريمة وقاما بدفنها سويًا.

تحقيقات النيابة: المتهم أتلف عمدًا الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لإخفاء المعلومات.

النيابة تنتدب خبراء متخصصين لاسترجاع معلومات الأجهزة الإلكترونية المتلفة بالقضية

النيابة تنتدب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان وآثار مسرح الجريمة.

النيابة: لايوجد تمييز في إجراءات التحقيق بزعم وضع اعتبار لطبيعة وظيفة الزوج.

النيابة تهيب بعدم الانسياق وراءَ الاشاعات المتداولة حول الواقعة.

النيابة: لن نتهاون فى ملاحقة من يتداول أخبار كاذبة عن التحقيقات .

النيابة: حريصون على إنجاز التحقيقات في أسرع أجل.