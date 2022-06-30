9 معلومات ببيان النيابة العامة بشأن التحقيقات في جريمة قتل المذيعة شيماء جمال

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأنها يتم تداولة كذبًا حول تفاصيل تحقيقاتها في ملابسات، جريمة قتل المذيعة شيماء جمال والعثور علي جثمانها بمزرعة بالمنصورية.
وتضمن بيان النيابة 9 معلومات هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:
النيابة العامة تنفى ادعاء انتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جريمة قتل المذيعة شيماء جمال بالواقعة
* زوج المجني عليها صرح لسائقه بالتفكير في قتلها ووضعا مخططًا للجريمة وقاما بدفنها سويًا.
تحقيقات النيابة: المتهم أتلف عمدًا الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لإخفاء المعلومات.
النيابة تنتدب خبراء متخصصين لاسترجاع معلومات الأجهزة الإلكترونية المتلفة بالقضية
النيابة تنتدب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان وآثار مسرح الجريمة.
النيابة: لايوجد تمييز في إجراءات التحقيق بزعم وضع اعتبار لطبيعة وظيفة الزوج.
النيابة تهيب بعدم الانسياق وراءَ الاشاعات المتداولة حول الواقعة.
النيابة: لن نتهاون فى ملاحقة من يتداول أخبار كاذبة عن التحقيقات .
النيابة: حريصون على إنجاز التحقيقات في أسرع أجل.
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