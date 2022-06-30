3900 طن ملح مغسول من ملاحة سبيكة بالعريش لدولة اليونان

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد ميناء العريش البحرى تصدير شحنة جديدة من خام الملح بشمال سيناء لدولة اليونان من ملاحات سبيكة الواقعة على ساحل البحر المتوسط غرب مدينة العريش .

واعلنت شركة النصر للملاحات المشغلة للملاحة، تصدير 3900 طن ملح مغسول من ملاحات سبيكة بالعريش لدولة اليونان عن طريق الشركة وبجهود مشاركة للشركات المعاونة في أعمال النقل والشحن البحري وتشغيل الخطوط وتكسير الملح وتحميلة لإنجاز الكمية المطلوبة في وقت قياسي.

وعادت الحياة من جديد لأهم قلاع انتاج وتصدير خام الملح على ساحل شمال سيناء وهى ملاحة سبيكة، وأعلنت شركة النصر للملاحات المشغلة للملاحة انه استئناف تصدير خام الملح.

وسبق وأعلنت الشركة تصدير 5500 طن ملح مغسول إنتاج ملاحات سبيكة لدولة اليونان، وسبقه تصدير 2700 طن خام إنتاج كسارة ملاحات سبيكة لدولة اليونان .

وتم انطلاق العمل فى ملاحة سبيكة بعد فترة توقف وتم مؤخرا دخول وحدة الكسارة بملاحات سبيكة للعمل وتركيب سير التشوين الدوار.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن ملاحة سبيكة أكبر طاقة إنتاجية لها بلغت نحو 800 ألف طن، و أكبر طاقة تصديرية بلغت 90 ألف طن من ميناء العريش عام 2011، وتسعى الشركة لزيادتها لمليون طن مستقبلا من خلال تنمية وتطوير الملاحة.

وتعد ملاحة سبيكة من أهم مواقع إنتاج خام الملح النقى فى مصر وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة شمال سيناء غرب مدينة العريش على مساحة 27 كيلو متر، وتصنف واحدة من أكبر وأنقى وأهم ملاحات مصر .

وتستأجر الملاحة وتقوم بتشغيلها شركة النصر للملاحات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من محافظة شمال سيناء.



ملح خام



ملح مغسول