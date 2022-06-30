30 يونيو شعاع النور.. كلمة الرئيس السيسى فى العيد التاسع لثورة إنقاذ مصر (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريق، جاء خلال كلمة وجهها الرئيس السيسي إلى الأمة بمناسبة ذكرى 30 يونيو.



30 يونيو من أمجد أيام أمّتنا العريقة وسيبقى خالدا فى وجداننا جيلا بعد جيل

ثورة 30 يونيو لحظة فارقة اختار فيها المصريون مستقبلا يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم

واجهنا تحالفا ملعونا بين قوى شرٍّ ودمار أرادت النَّيل من وطننا

ثورة 30 يونيو ما زالت هى نبراس عملنا وشعاع النور

واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق استعنّا عليه من بعد الله بصمود أسطورى لشعب عظيم

مضينا فى مسارى بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل

لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية أمرا فى غاية الصعوبة

الوطن يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغى إلا الصالح العام

على ثقة بأن مصر ستعبر الأزمات الدولية وسنواصل مسيرة بناء الدولة بلا توقف

لا يسعنا إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم ليمنحونا نعمة الوطن

نتذكّر شهداءنا الأبرار من أبناء الشعب فى القوات المسلحة والشرطة

نقول لأسر الشهداء إن أبناءكم أحياء عند ربهم يُرزقون وأحياء فى قلوبنا وفى وجدان الوطن