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"30 يونيو انتصار شعب".. مغردون يحيون الذكرى التاسعة لتحرير مصر من ظلام الإرهاب

الخميس، 30 يونيو 2022 11:36 ص
"30 يونيو انتصار شعب".. مغردون يحيون الذكرى التاسعة لتحرير مصر من ظلام الإرهاب ثورة 30 يونيو
كتب إيهاب محمد

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يحتفل الشعب المصري اليوم بمرور 9 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، التى انتفض فيها المواطنون على حكم جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح.

 

وتصدر هاشتاج "30 يونيو انتصار شعب مصر" موقع التواصل الاجتماعى تويتر ليحتفل المواطنون من خلاله بذكرى الثورة ، كما عددوا  الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو، وأهمها اسقاط جماعة الاخوان الإرهابية، وجهود البناء والتعمير التي لا تتوقف في عهد القيادة السياسية.

هاتشاج
هاتشاج

وحرص بعض المغردين على توضيح وعقد مقارنات بين حال مصر قبل ثورة 30 يونيو وما بعدها، حيث شهد البلاد توافر الخدمات الأساسية كالكهرباء والغاز والتى كانت تعانى منها البلاد قبل ثورة 30 يونيو.

وعبر المصريون عن فخرهم واعتزازهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استجاب لرغبات المواطنين وقتها فى إنهاء ظلام جماعة الإخوان، وقاد ثورة 30 يونيو فى مشوار الإطاحة بنظام الإخوان.

تغريدة داعمه لثورة 30 يونيو
تغريدة داعمه لثورة 30 يونيو

 

توافر الكهرباء والغاز
توافر الكهرباء والغاز

 

ومن أبرز رسائل رواد "تويتر" لأحياء هذا المناسبة، هنأ مغرد:" يوم الخلاص من السرطان المعشش والجاثم على أرض المحروسة".

ومغرد ثان: " احنا اللى يوم 30 نزلنا بالملايين، فاكرين ومش ناسيين دا تاريخ أجيال، كل سنة وشعب مصر فى نصر".

تغريدة تعبر عن نزول ملايين المواطنين
تغريدة تعبر عن نزول ملايين المواطنين

 

تغريدة من احد المواطنين
تغريدة من أحد المواطنين

 


ثورة 30 يونيو

30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسى

احتفالات 30 يونيو

30 يونيو انتصار شعب



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