اليوم السابع
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23 معلومة هامة تضمنها البيان الثانى للنيابة العامة في مقتل المذيعة شيماء جمال

الخميس، 30 يونيو 2022 10:18 م
23 معلومة هامة تضمنها البيان الثانى للنيابة العامة في مقتل المذيعة شيماء جمال النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب - أحمد عبد الهادي

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تضمن بيان النيابة العامة رقم 2 والصادر بشأن التحقيقات وكواليسها فى قضية مقتل المذيعة شيماء جمال عدد كبير من المعلومات الهام ننشر منها 23 معلومة على النحو التالى.
 
  1. النيابة العامة تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم واقعة جريمة قتل المذيعة شيماء جمال.
  2. أجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية لفحص آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها
  3. فحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية وتبين منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات
  4. ندبت النيابة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها
  5. استجوبت النيابة المتهم الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا
  6. ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها
  7. فحص الطب الشرعي الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة
  8. استعلمت النيابة من شركات الاتصالات عن العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث
  9. استدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم
  10. المتهم الذي أرشد عن جثمان الإعلامية أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال
  11. أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة
  12. المتهمان وضعا معًا مخططًا لقتلها وقبل المبلغ مساعدة القاتل في تنفيذ هذا المخطط
  13. قام المتهمان بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به القاتل 
  14. المتهم المبلغ عن الجريمة فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي
  15. تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة
  16. النيابة تنفي ما يتداول عن انعدام صلة المبُلغ بالاتهام المسند إليه وأقاويل حبسه احتياطيًّا بغير سند
  17. البعض يستغل الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى.
  18. هناك ترويج لوضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها على خلاف المفترض وغير المتقبل حدوثه. 
  19. النيابة العامة تهيب بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة
  20. بعض الاخبار المتداولة غرضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها
  21. النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة شائعات بدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة قاتل شيماء جمال
  22. تحرص النيابة على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة
  23. عقيدة عمل النيابة العامة ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق 
 
 

جريمة قتل المذيعة شيماء جمال

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