23 معلومة هامة تضمنها البيان الثانى للنيابة العامة في مقتل المذيعة شيماء جمال

تضمن بيان النيابة العامة رقم 2 والصادر بشأن التحقيقات وكواليسها فى قضية مقتل المذيعة شيماء جمال عدد كبير من المعلومات الهام ننشر منها 23 معلومة على النحو التالى.
- النيابة العامة تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم واقعة جريمة قتل المذيعة شيماء جمال.
- أجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية لفحص آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها
- فحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية وتبين منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات
- ندبت النيابة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها
- استجوبت النيابة المتهم الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا
- ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها
- فحص الطب الشرعي الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة
- استعلمت النيابة من شركات الاتصالات عن العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث
- استدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم
- المتهم الذي أرشد عن جثمان الإعلامية أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال
- أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة
- المتهمان وضعا معًا مخططًا لقتلها وقبل المبلغ مساعدة القاتل في تنفيذ هذا المخطط
- قام المتهمان بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به القاتل
- المتهم المبلغ عن الجريمة فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي
- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة
- النيابة تنفي ما يتداول عن انعدام صلة المبُلغ بالاتهام المسند إليه وأقاويل حبسه احتياطيًّا بغير سند
- البعض يستغل الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى.
- هناك ترويج لوضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها على خلاف المفترض وغير المتقبل حدوثه.
- النيابة العامة تهيب بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة
- بعض الاخبار المتداولة غرضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها
- النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة شائعات بدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة قاتل شيماء جمال
- تحرص النيابة على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة
- عقيدة عمل النيابة العامة ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق
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