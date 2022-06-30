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18 ناجحاً فى اختبارات بدل التميز العلمى بمديرية أوقاف الأقصر.. الأسماء

الخميس، 30 يونيو 2022 10:51 ص
18 ناجحاً فى اختبارات بدل التميز العلمى بمديرية أوقاف الأقصر.. الأسماء الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه حقق 18 من الأئمة النجاح والتفوق فى إختبارات بدل التميز العلمى التى أقامتها مؤخراً مديرية الأوقاف بالمحافظة، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووفقا لما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه جاءت قائمة الأئمة الناجحين فى اختبارات بدل التميز العلمى المعلن عنها بموقع الوزارة كالتالى:- (بالنسبة للماجستير أحمد جابر حسن حسنين)، أما فى الدبلومة بنظام السنتين فشملت كل من:- (زكريا سهرى عبد العزيز - احمد مصطفى سعد محمد - عمر احمد محمود سعد - كمال فخرى بدرى سالمان - احمد عبدالحميد حسن محمد - مصعب جمعه الزاهر محمد - حسن عطيتو سيداحمد عطيتو - احمد عبدالحميد محمد احمد - ابراهيم عبدالسلام حامد قناوى - احمد عبدالهادى السيد محمد - حسن بشارى سليمان محمد - محمد حسن على حسين - مصطفى عبد الرضى حفنى محمد - محمود احمد عباس حسانين - الحسن على حسن احمد - عبدالفتاح ابراهيم السيد ابراهيم - محمد عبدالله سيد محمد).

وأكد  الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه على هؤلاء الأئمة الـ18 سرعة التوجه لديوان المديرية وبرفقتهم الأوراق التالية:- (أصل المؤهل - بيان حالة وظيفية - إفادة من الإدارة المختصة بأن المذكور لم يسبق له صرف بدل التميز العلمى - صورة بطاقة الرقم القومى - طلب باسم مدير المديرية معتمد من الإدارة التابع لها لصرف البدل)، على أن يتم تقديم هذه الأوراق إلى إدارة الموارد البشرية بالمديرية إعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 2022/7/3.

 


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