18 معلومة تكشف كيف قتلت الإعلامية شيماء جمال والقبض على المتهم.. إنفوجراف

كتب – أحمد عبد الهادي

قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالطريقة البشعة التى تم تنفيذها على يد زوجها، ودفنها بعد تشويه معالم الجثة بالكامل، تعد من القضايا الجنائية الشائكة، والتى تحمل تفاصيل كثيرة ومرعبة ستتكشف خلال الأيام المقبلة.