18 معلومة تكشف كيف قتلت الإعلامية شيماء جمال والقبض على المتهم.. إنفوجراف

قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالطريقة البشعة التى تم تنفيذها على يد زوجها، ودفنها بعد تشويه معالم الجثة بالكامل، تعد من القضايا الجنائية الشائكة، والتى تحمل تفاصيل كثيرة ومرعبة ستتكشف خلال الأيام المقبلة.
- 20 يونيو تلقت الأجهزة المعنية بلاغا من عضو هيئة قضائية يفيد باختفاء زوجته الإعلامية شيماء جلال
- البلاغ أكد اختفاءها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر وقت ذهابها إلى الكوافير
- شهود أكدوا اختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور بأكتوبر
- 26 يونيو ظهر شخص أكد أن زوج الإعلامية هو القاتل بسبب خلافات بينهما
- صديق القاتل أكد مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها
- انتقلت النيابة برفقته صديق القاتل لمكان أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه
- تبين أن المتهم استأجر مزرعة في البدرشين لقتل المجنى عليها ودفنها
- أمرت النيابة بحبس صديق القاتل بعد ثبوت اشتراكه في الجريمة وتجديد حبسه 15 يوما
- تم إخطار جهة عمل المتهم لرفع الحصانة عنه وصدور أمر بضبطه
- النيابة العامة استمعت لأسرة الإعلامية بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية
- أسرة الإعلامية شيماء جمال اتهمته بقتلها لرفضه الكشف عن زواجهما
- أمرت النيابة باستخراج جثة الإعلامية من مكان دفنها وأمرت بتشريح الجثة
- والدة الإعلامية أجرت تحليل "DNA" بسبب تشوه الجثمان
- تتبعت النيابة خط سير المتهم بعد تأكدها من رواية شريك القاتل
- أكدت معلومات الأجهزة الأمنية ان قاتل الإعلامية داخل مصر ولم يغادر البلاد
- الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم بقتل زوجته الإعلامية بمحافظة السويس
- الطب الشرعي يكشف تعرض جثة الضحية للتعفن والتحلل وهو سبب التأخير في استلامها
- النيابة العامة بدأت استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة