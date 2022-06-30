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1.2 مليار يورو من المفوضية الأوروبية لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا

الخميس، 30 يونيو 2022 01:54 م
1.2 مليار يورو من المفوضية الأوروبية لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا رئيسة المفوضية الأوروبية
كتبت: هناء أبو العز

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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، على خطة بولندية بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية الراهنة، وذلك فى إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
 
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - إن هذه الخطة ستُمكن بولندا من التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن أزمة أوكرانيا وزيادة دعم الشركات عبر القطاعات المتضررة من الأزمة والعقوبات ذات الصلة .. ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة.
 
وكانت بولندا قد أخطرت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة بخطة بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم الشركات عبر القطاعات المختلفة في سياق استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبموجب ذلك، ستتخذ المساعدة عدة أشكال من بين ذلك تيسير الضمانات على قروض جديدة بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 981 مليون يورو وضمانات أخرى بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 218 مليون يورو، وسيكون الإجراء مفتوحًا للشركات عبر القطاعات، باستثناء المؤسسات الائتمانية والمالية.

المفوضية الأوروبية

اوكرانيا

روسيا

عمليات عسكرية



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