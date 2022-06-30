وصول الدفعة الثانية لسيارات ومعدات تطوير منظومة النظافة العامة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدي الشركات التابعة للمقاولون العرب، والمنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النظافة بالإسكندرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي الثغر.



وقامت الشركة بالتعاون مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، بشراء عدد من السيارات والمعدات سواء سيارات كشف أو مكانس آلية أو تروسيكلات كدفعة ثانية.



وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، أن إدارة الشركة علي تواصل دائم ومستمر مع الشركات الكبري والتوكيلات العالمية، لسرعة تسليم باقي الدفعات الخاصة بالسيارات والمعدات المطلوبة، لسرعة تعميم المنظومة الجديدة علي جميع أحياء ومناطق الإسكندرية، حيث سيتم الدعم بالدفعات الجديدة من السيارات والمعدات تباعاً خلال الفترة التحضيرية.



الدفعة الثانية لسيارات ومعدات تطوير منظومة النظافة العامة بالإسكندرية (1)



الدفعة الثانية لسيارات ومعدات تطوير منظومة النظافة العامة بالإسكندرية (2)



الدفعة الثانية لسيارات ومعدات تطوير منظومة النظافة العامة بالإسكندرية (3)



الدفعة الثانية لسيارات ومعدات تطوير منظومة النظافة العامة بالإسكندرية (4)