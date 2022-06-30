اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 04:53 م
أكرم القصاص
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وزراء "أوبك +" يقررون الإبقاء على زيادة الإنتاج من النفط في أغسطس

الخميس، 30 يونيو 2022 03:54 م
وزراء "أوبك +" يقررون الإبقاء على زيادة الإنتاج من النفط في أغسطس أوبك
أ ش أ

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قرر وزراء النفط والطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين "مجموعة أوبك+"، الإبقاء على الزيادة الإنتاجية الشهرية المخططة لشهر أغسطس المقبل، عند 648 ألف برميل يوميا .

وقال البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثلاثين لـ"أوبك +" الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، برئاسة الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - أنه بالنظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على توقعاتها اتفقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على إعادة التأكيد على قرارات زيادات الانتاج السابقة .


وأضاف البيان أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 3 أغسطس المقبل


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