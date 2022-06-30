نهضة فى الجمهورية الجديدة.. قطاع الصناعة يساهم بـ11.7% فى الناتج الإجمالى.. إنفو

حقق قطاع الصناعة نموا كبيرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.
وتمكن القطاع من تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 11.7% فى الناتج المحلى الإجمالى، وعززت سياسات الحكومة النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية.
11,7% نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى
982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعى خلال عام 2021
منح تراخيص تشغيل لـ63 ألفا و736 منشأة.
تم منح موافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ82 ألفا و152 منشأة
إتاحة 4 ملايين فرصة عمل مباشرة
إتاحة 43.5 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية
توجيهات الرئيس ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية
إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل
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