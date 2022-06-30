اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهندسين: ثورة 30 يونيو انتصار لإرادة الشعب وسطرت تاريخ للوطن نفخر به

الخميس، 30 يونيو 2022 02:05 م
نقابة المهندسين: ثورة 30 يونيو انتصار لإرادة الشعب وسطرت تاريخ للوطن نفخر به المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين، إن مصر اليوم تشهد احتفالا بيوم من أهم الأيام التى سطرت تاريخ مصر، وكتب الشعب المصري بكل طوائفه سطور هذا اليوم المجيد الذي شهد علي نهاية فترة قاسية لنبدأ من جديد في بناء الوطن بناء صحيح علي أساس قوى.
 
وأضاف صبرى فى بيان: "أن ما يزيد سعادتنا وفخرنا بثورة 30 يونيو، أن ما يتم من تنمية وبناء يقوم علي أكتاف مهندسي مصر وبسواعدهم بتخطيط وإدارة قيادة سياسية حكيمة".
 
وتقدمت نقابة المهندسين، نقيبًا وهيئة مكتب ومجلسًا أعلى بالتهنئة لجموع المهندسين، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي انتفض فيها الشعب المصري، دفاعًا عن هويته الوطنية، وانحازت فيها قواتنا المسلحة لإرادة المصريين، وتصدت قوات الجيش والشرطة لقوى الإرهاب لتحافظ وتصون أمن واستقرار الوطن بمداد دماء أبنائها البواسل، قالة: إننا إذ نحتفي بالذكرى التاسعة لهذه الثورة المجيدة، نؤكد أنها ستظل حدثًا مفصليًّا في تاريخ الوطن، ورمزًا لتلاحم إرادة الشعب والجيش المصري في استعادة وطنهم.

نقابة المهندسين

30 يونيو

ثورة 30 يونيو

المهندسين



الموضوعات المتعلقة

ثورة 30 يونيو.. افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط بتكلفة 20 مليون جنيه

الخميس، 30 يونيو 2022 01:45 م

ثورة 30 يونيو تكتب نهاية جماعة الإخوان.. كاريكاتير "اليوم السابع"

الخميس، 30 يونيو 2022 01:42 م

احتفالات وفرحة وسط شوارع العريش إحياء لذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 01:37 م

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفى بذكرى 30 يونيو.. اليوم

الخميس، 30 يونيو 2022 01:36 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يونيو 2022 فى مصر

الخميس، 30 يونيو 2022 01:30 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة فى تاريخ هذا الوطن العريق

الخميس، 30 يونيو 2022 01:29 م

الرقابة الإدارية تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس، 30 يونيو 2022 01:26 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة