نصائح للوقاية من الإصابة بحصوات الكلى

فاطمة ياسر

الحصوات الكلوية ، تعد من الأمراض الخطيرة في حالة إهمالها، وهناك العديد من النصائح الوقائية التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "clevelandclinic".

أوضح التقرير، أن الإصابة بالحصوات الكلوية يكون السبب بها اتباع العديد من العادات الغذائية الخاطئة، التي تزيد من خطر التعرض لها، ومن أبرزها عدم تناول السوائل بالقدر الكافي.



وقدم التقرير العديد من النصائح الصحية للوقاية من حصوات الكلي، ومنها:

- الإكثار من تناول السوائل يعد من أبرز وأهم النصائح التي يجب الاهتمام بها لتقليل فرص الإصابة بحصوات الكلي، ولذا يجب الإكثار من تناول الماء، لأنها تساهم في ترطيب الجسم، وتقلل من ترسب الأملاح التي تتكون حول الكلى وتسبب الحصوات.

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالحليب ومشتقاته، والأجبان تعد من أهم الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص تكوين الحصوات في الكلي.

- من أهم النصائح التي تساهم في تقليل تكوين الحصوات الكلوية هي تقليل تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، كالمخلل والمعلبات واللحوم المصنعة، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم وزيادة فرص تكوين الحصوات.

- لا تكثر من تناول اللحوم، لأن الإسراف في تناولها يتسبب في زيادة نسبة حمض اليوريك بالدم، مما يتسبب في تبلور المركبات في البول وتحويلها لحصوات في الكلى.